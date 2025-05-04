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        Balıkesir Liseliler Derneği'nin "Kaymaklı Günü" yapıldı

        Türkiye'nin en köklü liselerinden Balıkesir Lisesi'nin kuruluşunun 140'ncı yılı Balıkesir Liseliler Derneği tarafından organize edilen "Kaymaklı Günü" etkinliği ile kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 09:46 Güncelleme: 04.05.2025 - 09:46
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        Balıkesir Liseliler Derneği'nin "Kaymaklı Günü" yapıldı
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        Türkiye'nin en köklü liselerinden Balıkesir Lisesi'nin kuruluşunun 140’ncı yılı Balıkesir Liseliler Derneği tarafından organize edilen "Kaymaklı Günü" etkinliği ile kutlandı.

        Atatürk anıtında çelenk sunma töreni ile başlayan etkinlik eski ve yeni mezunlar ile öğrencilerin katıldığı program Balıkesir Lisesi Bandosu eşliğindeki kortej yürüyüşü ile devam etti.

        Mezun oldukları okula yıllar sonra geri dönen mezunlar eski sıralarında hatıra fotoğrafları çekindi. Program okul konferans salonunda başsağdıçlık töreni ile devam etti.

        Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Esin Balıbek törende yaptığı konuşmada "Derneğimiz, değerleri canlı tutmak için 30 yıldır var. Sadece geçmişe değil, geleceğe de hizmet etmek için de. Yeni nesil Balıkesir Liselilere el uzatmak, destek olmak, geleneklerimizi yaşatmak için buradayız." dedi.

        Konuşmanın ardından 2025-2026 yılı Başsağdıçlık töreni yapıldı. Yeni başsağdıç Mehmet Akkan olurken, diğer sağdıçlar ise Pelin Karaca, Gül Yıldız, Orhan Karaca ve Cem Karaağaç oldu.

        Kaymaklı Günü geleneksel kaymaklı ikramı ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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