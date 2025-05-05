Balıkesir'de garajdaki araçta çıkıp eve sıçrayan yangın söndürüldü

Kısa sürede büyüyen yangın, garajın bulunduğu eve, ardından evin yan tarafındaki başka binanın bahçesindeki bir araca da sıçradı.

Altınova Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde bulunan müstakil bir villanın garajındaki araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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