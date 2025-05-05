Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de garajdaki araçta çıkıp eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde garajdaki araçta çıkıp eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 00:04 Güncelleme: 05.05.2025 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de garajdaki araçta çıkıp eve sıçrayan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde garajdaki araçta çıkıp eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Altınova Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde bulunan müstakil bir villanın garajındaki araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, garajın bulunduğu eve, ardından evin yan tarafındaki başka binanın bahçesindeki bir araca da sıçradı.

        Yangın, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri

        Benzer Haberler

        Balıkesirspor'a kaptandan mesaj
        Balıkesirspor'a kaptandan mesaj
        Balıkesir Liseliler Derneği'nin "Kaymaklı Günü" yapıldı
        Balıkesir Liseliler Derneği'nin "Kaymaklı Günü" yapıldı
        Balıkesir'de Medeniyet Derneği'nden Gazze yararına kermes
        Balıkesir'de Medeniyet Derneği'nden Gazze yararına kermes
        Balıkesir'de hükümlülere tatlı dağıtma geleneği sürüyor
        Balıkesir'de hükümlülere tatlı dağıtma geleneği sürüyor
        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de Yeşilay gönüllüleri bağımlılığa karşı vatandaşları bilinçlendi...
        Balıkesir'de Yeşilay gönüllüleri bağımlılığa karşı vatandaşları bilinçlendi...