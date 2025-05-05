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        Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:46
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        Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Karesi ve İvrindi ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenledi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

        İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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