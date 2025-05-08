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        Balıkesir'in Bandırma kıyılarında müsilaj görüldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:58 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:58
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        Balıkesir'in Bandırma kıyılarında müsilaj görüldü
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

        Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilajın Bandırma merkezindeki sahilde de yoğunlaştığı görüldü.

        Sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.

        Müsilaj, çevre sakinleri ile bölgeyi gezmeye gelenler tarafından da fark edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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