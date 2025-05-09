Ayvalık'ta 400 teknelik balıkçı barınağı inşa edilecek

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, ilçede 400 teknelik balıkçı barınağı inşaatının bu ay içerisinde başlayacağını söyledi.

Akın, yaptığı açıklamada, Ali Çetinkaya Mahallesi sınırları içerisindeki Yunus Emre Sahili'nde yapılması planlanan 400 tekne kapasiteli barınağa ait şantiye çalışmalarının başlamasıyla ilçenin büyük bir yatırımı daha alacağını kaydetti.

Projenin AK Parti Balıkesir milletvekilleri ile dönemin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın girişimleriyle projelendirildiğini anımsatan Akın, şöyle konuştu:

"Çok şükür ki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan aldığımız bilgiye göre inşa edilecek 400 tekne kapasiteli küçük tekne barınağı için bu ay içerisinde şantiye çalışmaları başlıyor. Projeyle; küçük ve orta ölçekli teknelerle, küçük balıkçılar güvence altına alınacak. Bu proje tamamlandıktan sonrasındaki hedefimiz ise Sefa mevkiinde inşa edilmesi planlanan büyük tekne barınağı olacaktır. Böylelikle Ayvalık'ta ekmeğini denizden çıkartmaya çalışan balıkçılarımızla, gezi teknelerinin güvenliğini sağlamış olacak ve ilçemizdeki denizcilik sektörünü de güçlendirecek adımları atmış olacağız."