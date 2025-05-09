Balıkesir'de yağlı güreşlerde başpehlivan Süleyman Başar oldu

Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, yaptığı konuşmada, organizasyonun bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini hatırlattı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun desteğiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gömeç Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen yağlı güreşlerde başpehlivanlığı Süleyman Başar elde etti.

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