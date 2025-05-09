Balıkesir'de yağlı güreşlerde başpehlivan Süleyman Başar oldu
Türkiye Güreş Federasyonu'nun desteğiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gömeç Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen yağlı güreşlerde başpehlivanlığı Süleyman Başar elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonu'nun desteğiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gömeç Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen yağlı güreşlerde başpehlivanlığı Süleyman Başar elde etti.
Merhum iş insanı Ümit Topuz adına Ulubeyler Mahallesi'nde organize edilen güreşlere yanı sıra "minikler", "teşvik", "tozkoparan", "deste", "küçük orta", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" çeşitli yaş gruplarında 400 pehlivan katıldı.
Başpehlivanlığı rakibi Yalçın Öncül'ü mağlup eden Süleyman Başar kazandı.
Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, yaptığı konuşmada, organizasyonun bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini hatırlattı.
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