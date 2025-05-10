Balıkesir'de tırdan yola savrulup kırılan şişeler ulaşımı aksattı

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, tırda bulunan çok sayıda cam kola şişesi yola savrularak kırıldı ve trafiğin aksamasına neden oldu.

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