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        Balıkesir'de tırdan yola savrulup kırılan şişeler ulaşımı aksattı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tırdan yola savrularak kırılan cam kola şişeleri, trafiği aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 17:42 Güncelleme: 10.05.2025 - 17:42
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        Balıkesir'de tırdan yola savrulup kırılan şişeler ulaşımı aksattı
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tırdan yola savrularak kırılan cam kola şişeleri, trafiği aksattı.

        Alınan bilgiye göre, M.Ö. yönetimindeki 57 ABT 724 plakalı cam şişe yüklü tır, Buzağlık Mahallesi kavşağında A.G. idaresindeki 14 ED 019 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, tırda bulunan çok sayıda cam kola şişesi yola savrularak kırıldı ve trafiğin aksamasına neden oldu.

        Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu temizlenen yol, saat 16.00 sularında trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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