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        Çanakkale'deki kazada vefat edenler son yolculuğuna uğurlanıyor

        Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybedenlerden 2'si Balıkesir'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 17:10 Güncelleme: 11.05.2025 - 18:38
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        Çanakkale'deki kazada vefat edenler son yolculuğuna uğurlanıyor
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        Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybedenlerden 2'si Balıkesir'de toprağa verildi.

        Kazada yolcu otobüsünde bulunan ve yaşamını yitiren Samettin Kayatekin'in (64) cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morgundan alınarak Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine getirildi.

        Kayatekin'in cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Kurtuluş Mahallesi Yeni Camisi'ne götürüldü, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İvrindi Kabristanlığına defnedildi.

        İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta da Kayatekin ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

        İki çocuk babası Samettin Kayatekin'in Tekirdağ'da yeni doğum yapan kızı Büşra'yı ve dünyaya gelen Mihra isimli torununu ziyarete gittiği öğrenildi.

        Kazada yaşamını yitiren otobüsün muavini Semih Atmaca (23) için Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde tören düzenlendi.

        Atmaca'nın annesi ve yakınları, babaevine getirilen Atmaca'nın cenazesine sarılarak gözyaşı döktü, helallik alınmasının ardından omuzlarda taşınarak Şahinler Camisi'ne götürüldü.

        Atmaca'nın naaşı, mahalle mezarlığının yanında bulunan alanda ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        Cenazeye Burhaniye Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Kazada hayatını kaybeden kamyon şoförü Oktay Batır (53) Mersin'in Toroslar ilçesi Düğdüören köyünde, otobüs şoförü Mehmet Altınok (52), Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Örencik köyünde, Kamile Başkut'un (60) cenazesi İstanbul Esenler'de defnedildi.

        Orhan Şale'nin (53) İstanbul Bayrampaşa'da, Fatma Bektaş'ın (68) cenazesinin de Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi.

        Aynur Kocabey'in (62) cenazesinin ise yarın öğle vakti Tekirdağ'da toprağa verileceği bildirildi.

        - Olay

        Ezine'den Çanakkale istikametine giden Oktay Batır idaresindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, devrilerek bölünmüş yolun karşı şeridine, Ezine istikametine geçmişti.

        Kamyonun yola dağılan tomruk yüküne, Ezine yönünde ilerleyen Cenk Eriç'in kullandığı 34 DCJ 400 plakalı otomobil çarparak takla atmıştı. Aynı istikamette Mehmet Altınok idaresindeki içinde 22 yolcu bulunan 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, önce tomruk yüküne ardından devrilmiş vaziyette bulunan kamyona çarpmıştı.

        Savrulan tomruk yükü, benzin istasyonunda park halinde bulunan 54 HY 976 plakalı araçta hasara yol açmıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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