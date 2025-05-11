Balıkesir'de "Aile ve YEDAM" konferansı yapıldı

Prof. Dr. Hacer Aşık Ev ile YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Baybars Kaan Yeşilırmak'ın konuşmacı olarak katıldığı programda yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Yeşilay Balıkesir Şubesince Aile Yılı ve Aile haftası dolayısıyla Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde konferans düzenlendi.

Yeşilay Balıkesir Şubesi tarafından Aile ve YEDAM konferansı gerçekleştirildi.

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