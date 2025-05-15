Milli Eğitim Bakanı Tekin, Balıkesir'de cemevi ve MHP İl Başkanlığını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'deki programı kapsamında cemevi ve MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Balıkesir'deki temasları kapsamında, Bahçedere Mahallesi'ndeki cemevinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla buluşan Tekin, onlarla sohbet etti.

Alevi dedesi Mücahit Yüksel tarafından karşılanan Tekin'e vatandaşlar ilgi gösterdi. Alevi-Bektaşi Dernekleri temsilcilerinin de yer aldığı ziyarette dua edildi.

Bakan Tekin, ziyarete katılan yerel yetkililere ve vatandaşlara misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Tekin'e Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

Daha sonra MHP Balıkesir İl Başkanlığına ziyarette bulunan Tekin, İl Başkanı Niyazi Tunç ve partililerle görüştü.