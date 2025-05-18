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        Erdek'te Kyzikos Ultra Maratonu yapıldı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kyzikos Ultra Maratonu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 09:54 Güncelleme: 18.05.2025 - 10:00
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        Erdek'te Kyzikos Ultra Maratonu yapıldı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kyzikos Ultra Maratonu düzenlendi.

        Bu yıl 6'ncısı düzenlenen maratona yurt içi ve dışından katılan çok sayıda sporcu 65, 35, 20 ve 5 kilometre parkurlarında yarıştı.

        Sağanağa rağmen coşkulu geçen yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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