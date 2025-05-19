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        Gömeç'te 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:13
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        Gömeç'te 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi
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        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla fener alayı düzenlendi.

        Atatürk Caddesi başlangıcından Gömeç Meydanı'na kadar yapılan fener alayına vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen vatandaşlara bando ve mızıka takımı da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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