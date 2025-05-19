Gömeç'te 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi

Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen vatandaşlara bando ve mızıka takımı da eşlik etti.

Atatürk Caddesi başlangıcından Gömeç Meydanı'na kadar yapılan fener alayına vatandaşlar ilgi gösterdi.

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