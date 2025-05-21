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        Balıkesir'de "Türk Mutfağı Haftası"nda yöresel yemekler tanıtıldı

        Balıkesir'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, İvrindi ilçesine ait yöresel yemeklerin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 19:06 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:41
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        Balıkesir'de "Türk Mutfağı Haftası"nda yöresel yemekler tanıtıldı
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        Balıkesir'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, İvrindi ilçesine ait yöresel yemeklerin tanıtımı gerçekleştirildi.

        İlçedeki tarihi Gazi Evrenos Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, coğrafi işaretli İvrindi kelle peyniri, İvrindi kuzusu ve yağlılar basma helvası başta olmak üzere birçok yöresel ürün, misafirlere sunuldu.

        Etkinlikte, katılımcılara ilçe yöresine ait sarımsaklı, zeytinyağlı bulgur pilavı da ikram edildi.

        Programa katılan Vali İsmail Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İvrindi'nin geleneksel ve kültürel mirasa sahip çıkan ilçelerden biri olduğunu, önemli lezzetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Ustaoğlu, kaybolmaya yüz tutmuş lezzetleri yeni kuşaklara aktarmak adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla yapılan etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

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