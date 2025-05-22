Balıkesir'de çatıdan düşen 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 katlı evin çatısından düşen 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 katlı evin çatısından düşen 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
İddiaya göre, H.K'ya (35) ait oluk sistemleri işletmesinde çalışan T.Ö. (13), Tahtakuşlar Mahallesi'nde 2 katlı bir evin çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybederek yan binanın bahçesine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayda başından ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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