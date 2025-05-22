Balıkesir'de çatıdan düşen 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, H.K'ya (35) ait oluk sistemleri işletmesinde çalışan T.Ö. (13), Tahtakuşlar Mahallesi'nde 2 katlı bir evin çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybederek yan binanın bahçesine düştü.

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