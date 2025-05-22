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        Balıkesir'de çatıdan düşen 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 katlı evin çatısından düşen 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 20:23 Güncelleme: 22.05.2025 - 20:23
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        Balıkesir'de çatıdan düşen 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 katlı evin çatısından düşen 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        İddiaya göre, H.K'ya (35) ait oluk sistemleri işletmesinde çalışan T.Ö. (13), Tahtakuşlar Mahallesi'nde 2 katlı bir evin çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybederek yan binanın bahçesine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olayda başından ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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