Balıkesir'de mobilya atölyesinden mangal kömürü deposuna sıçrayan yangın söndürüldü

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, mobilya atölyesinde hasara neden olurken, mangal kömürlerinin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın bir süre sonra atölyenin yanındaki mangal kömürü deposuna da sıçradı.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki mobilya atölyesinde başlayıp mangal kömürü deposuna sıçrayan yangın hasara neden oldu.

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