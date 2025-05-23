Balıkesir'de mobilya atölyesinden mangal kömürü deposuna sıçrayan yangın söndürüldü
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki mobilya atölyesinde başlayıp mangal kömürü deposuna sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki mobilya atölyesinde başlayıp mangal kömürü deposuna sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Gümüşçeşme Mahallesi Eski Kepsut Caddesi'nde İsmail K'ye ait mobilya atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın bir süre sonra atölyenin yanındaki mangal kömürü deposuna da sıçradı.
Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, mobilya atölyesinde hasara neden olurken, mangal kömürlerinin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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