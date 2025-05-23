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        Balıkesir'de mobilya atölyesinden mangal kömürü deposuna sıçrayan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki mobilya atölyesinde başlayıp mangal kömürü deposuna sıçrayan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:33
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        Balıkesir'de mobilya atölyesinden mangal kömürü deposuna sıçrayan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki mobilya atölyesinde başlayıp mangal kömürü deposuna sıçrayan yangın hasara neden oldu.

        Gümüşçeşme Mahallesi Eski Kepsut Caddesi'nde İsmail K'ye ait mobilya atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın bir süre sonra atölyenin yanındaki mangal kömürü deposuna da sıçradı.

        Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, mobilya atölyesinde hasara neden olurken, mangal kömürlerinin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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