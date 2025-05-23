Futbol: Trendyol 1. Lig play-off
Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Abdullah Uğur Sarı
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk. 84 Kerim Avcı), Ndongala (Dk. 57 Mehmet Özcan), Hakan Bilgiç, Sitoe (Dk. 72 Sergen Piçinciol), Atınç Nukan, Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Dk. 57 İbrahim Kaya), Rahmetullah Beşibek, Mulumba, Diony (Dk. 73 Paixao)
Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 72 Oğuz Kaan Güçtekin), Liço (Dk. 46. Babakar), Jefferson (Dk. 73 Aleksic), Hasani, Mukairu, Oulare, Onur Ulaş, Enes Alıç (Dk. 86 Berk Yıldız), İshak Karaoğul (Dk. 72 Iskandarlı), Balburdia
Gol: Dk. 90+2 Paixao (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 İshak Karaoğul, Dk. 13 Balburdia, Dk. 17 Liço, Dk. 23 Onur Ulaş (Geosis Boluspor), Dk. 49 Rahmetullah Berişbek (Teksüt Bandırmaspor)
BALIKESİR
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