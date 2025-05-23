Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:19 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Abdullah Uğur Sarı

        Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk. 84 Kerim Avcı), Ndongala (Dk. 57 Mehmet Özcan), Hakan Bilgiç, Sitoe (Dk. 72 Sergen Piçinciol), Atınç Nukan, Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Dk. 57 İbrahim Kaya), Rahmetullah Beşibek, Mulumba, Diony (Dk. 73 Paixao)

        Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 72 Oğuz Kaan Güçtekin), Liço (Dk. 46. Babakar), Jefferson (Dk. 73 Aleksic), Hasani, Mukairu, Oulare, Onur Ulaş, Enes Alıç (Dk. 86 Berk Yıldız), İshak Karaoğul (Dk. 72 Iskandarlı), Balburdia

        Gol: Dk. 90+2 Paixao (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 10 İshak Karaoğul, Dk. 13 Balburdia, Dk. 17 Liço, Dk. 23 Onur Ulaş (Geosis Boluspor), Dk. 49 Rahmetullah Berişbek (Teksüt Bandırmaspor)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Bandırmaspor - Boluspor: 1-0
        Bandırmaspor - Boluspor: 1-0
        Zihinsel engelli kadın, ormanda İHA ile bulundu
        Zihinsel engelli kadın, ormanda İHA ile bulundu
        Sarıbeyler Barajı Sulaması Yenileme Projesi başlıyor
        Sarıbeyler Barajı Sulaması Yenileme Projesi başlıyor
        Balıkesir'de "8. Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" başladı
        Balıkesir'de "8. Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" başladı
        Kız arkadaşını öldüren şüphelinin eniştesi de gözaltında
        Kız arkadaşını öldüren şüphelinin eniştesi de gözaltında