Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.G. durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada şüphelinin U.K. (18) olduğu tespit edildi.

A.G, motosiklet kaskı takılı halde eve gelen kişiye içerisinde 62 çeyrek altın, 15 bilezik, 12 ata altın ve 1 yarım altın bulunan çantayı teslim etti.

A.G'yi (71) telefonla arayan bir şüpheli, kimliğinin kopyalandığını, adının terör örgütü dosyalarında geçtiğini, elinde bulunan ziynet eşyalarını eve gelen şahsa teslim etmesi karşılığında dosyanın geri çevrileceğini söyledi.

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