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        Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:46 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:46
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        Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        A.G'yi (71) telefonla arayan bir şüpheli, kimliğinin kopyalandığını, adının terör örgütü dosyalarında geçtiğini, elinde bulunan ziynet eşyalarını eve gelen şahsa teslim etmesi karşılığında dosyanın geri çevrileceğini söyledi.

        A.G, motosiklet kaskı takılı halde eve gelen kişiye içerisinde 62 çeyrek altın, 15 bilezik, 12 ata altın ve 1 yarım altın bulunan çantayı teslim etti.

        Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.G. durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada şüphelinin U.K. (18) olduğu tespit edildi.

        İlçeden ayrıldığı ve İstanbul istikametine doğru Bursa otoyoluna girdiği belirlenen U.K, Osmangazi Köprüsü gişelerinde polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Araçta bulunan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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