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        Kadın girişimci zeytin ağacından aldığı ilhamla takılar tasarlıyor

        HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Binnur Funda Erdem, 20 yıl önce başladığı mücevher takı tasarımı işinde değerli taş ve madenlerden zeytin ağacını model alarak takı üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:07
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        Kadın girişimci zeytin ağacından aldığı ilhamla takılar tasarlıyor
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        HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Binnur Funda Erdem, 20 yıl önce başladığı mücevher takı tasarımı işinde değerli taş ve madenlerden zeytin ağacını model alarak takı üretiyor.

        İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan evli ve bir çocuk annesi Erdem, İstanbul'da uzun yıllar iletişim sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.

        Daha sonra ailesiyle Balıkesir'in Edremit ilçesine yerleşme kararı alan Erdem, 10 yıldır zeytin ağacından ilham alarak çeşitli takılar tasarlıyor. "Ölmez Ağacın Gölgesinde Zeytin" adıyla zeytin ağacının dalından meyvesine, çekirdeğinden köklü gövdesi kadar birçok modeli kullanan Erdem, altın, gümüş ve değerli taşlardan oluşan kolye, broş, yüzük, küpe, kravat iğnesi ve tokalar yapıyor.

        Binnur Funda Erdem'in ilçedeki bir butik oteldeki atölyesinde ürettiği mücevher takı tasarımlarından bir kısmı dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileniyor. Erdem'in tasarımları, geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'nin konuklarına sunulan prestijli hediyeler arasında da yer aldı.

        Her tasarımı için birer kısa hikaye de yazan Erdem, takılarını internet aracılığıyla satışa sunuyor.

        - "Kazdağları, zeytinin anavatanı"

        Erdem, AA muhabirine, mücevher tasarımına başlama nedeninin kültürel mirası gelecek nesillere aktarma arzusu olduğunu söyledi.

        Zeytin ağacının Anadolu coğrafyası için sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda barışın, bilgeliğin ve uzun ömrün sembolü olduğuna dikkati çeken Erdem, "Benim için Kazdağları, zeytinin anavatanı. Bu topraklarda yürürken zeytin ormanlarıyla çevrili olmak, bu eşsiz ağacın hikayesini mücevherlerimle anlatma sorumluluğu hissettiriyor." dedi.

        Erdem, Kazdağları'ndan Gaziantep'e uzanan bu anlamlı yolculuktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

        Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi gibi tarihi ve kültürel açıdan önemli bir mekanda koleksiyonunun sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdem, bu serginin zeytin teması üzerinden Balıkesir ve Gaziantep arasındaki kültürel bağları güçlendireceğini bildirdi.

        Erdem, sözsüz iletişim aracı olarak mücevherin takılabilir kültür, tarih ve sanat yoluyla zeytinin Anadolu'daki yolculuğunu en güzel şekliyle anlatacağına inandığını belirterek, tasarımlarında sıklıkla kullandığı yeşil tonları Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü olan yeşil çizik zeytinden ilham aldığını aktardı.

        Zeytinin her bir detayının kendisine farklı bir estetik ve anlam sunduğunu belirten Erdem, tasarımlarını takan kişilerin zeytin ağacının temsil ettiği değerleri taşımasını arzu ettiğini sözlerine ekledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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