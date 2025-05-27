Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'daki Hisaralan Jeosit Sahası'nda bilim insanları inceleme yaptı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yer alan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Hisaralan Jeotermal Sahası'nda bilim insanları incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:41 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sındırgı'daki Hisaralan Jeosit Sahası'nda bilim insanları inceleme yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yer alan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Hisaralan Jeotermal Sahası'nda bilim insanları incelemelerde bulundu.

        Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkul ile Japonya Hiroşima Üniversitesi Yer ve Gezegen Sistemleri Bölümü'nden Prof. Dr. Fumito Shiraishi, Hisaralan travertenlerinde bilimsel incelemeler yaptı.

        Traverten oluşumları üzerine 20 yılı aşkın süredir çalışmalar yürüten Prof. Dr. Özkul, yaptığı açıklamada, 2015-2018 yılları arasında bölgede TÜBİTAK destekli bir araştırma projesi gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, yeni uluslararası projelerin hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.

        Hisaralan'ın bilimsel açıdan eşsiz bir doğa laboratuvarı olduğunu kaydeden Özkul, "Travertenlerin gelişimi ve jeotermal kaynakların yüzeyle etkileşimi üzerine yürütülecek yeni projeler için saha çok uygun. Önümüzdeki süreçte uluslararası ekiplerle birlikte çalışmalarımızı genişletmeyi planlıyoruz." dedi.

        Prof. Dr. Fumito Shiraishi ise Hisaralan travertenlerinin jeolojik ve mikrobiyal yapısından büyük etkilendiğini söyledi.

        Almanya, Endonezya, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde de benzer traverten sahalarında araştırmalar yaptığını ifade eden Shiraishi, "Hisaralan, mikrobiyal yaşamın traverten oluşumuna etkileri açısından oldukça zengin bir saha. Bilimsel araştırmalar için büyük bir potansiyele sahip." diye konuştu.

        Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak da Hisaralan'ın sadece bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalar için önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Bilim insanlarımızın ilgisi, ilçemiz için büyük bir gurur kaynağı. Bu tür işbirlikleriyle Hisaralan'ın uluslararası tanıtımına katkı sağlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Ziyaretin ardından Özkul ve Shiraishi, gösterilen misafirperverlik nedeniyle Başkan Sak’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB Başkanvekili Aslan'a soruşturma
        İBB Başkanvekili Aslan'a soruşturma
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        Bakan Fidan Rusya'da
        Bakan Fidan Rusya'da
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        İddia: Trump Rusya'ya yaptırımları artıracak
        İddia: Trump Rusya'ya yaptırımları artıracak
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de tenekeye sıkışan kaplumbağayı vatandaş kurtardı
        Balıkesir'de tenekeye sıkışan kaplumbağayı vatandaş kurtardı
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 6 kişi yakalandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 6 kişi yakalandı
        Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 29 kişi yakalandı
        Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 29 kişi yakalandı
        Edremit'te apartman boşluğuna düşen karga yavrularını itfaiye kurtardı
        Edremit'te apartman boşluğuna düşen karga yavrularını itfaiye kurtardı
        Balıkesir'de evinde ölü bulunan kadını katlettiği belirlenen ev sahibi karı...
        Balıkesir'de evinde ölü bulunan kadını katlettiği belirlenen ev sahibi karı...
        Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış
        Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış