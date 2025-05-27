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        Balıkesir'de inek tek batında 5 buzağı doğurdu

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir inek tek batında 5 buzağı dünyaya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:19 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:19
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        Balıkesir'de inek tek batında 5 buzağı doğurdu
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir inek tek batında 5 buzağı dünyaya getirdi.

        Ilıcaboğazı Mahallesi'nde yaşayan Bahri İnce'ye ait inek bir batında 5 buzağı doğurdu.

        Doğumun ardından buzağılardan birinin hayatını kaybettiği, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İnek sahibi İnce, gazetecilere, yıllardır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Böylesine bir olayı ilk kez yaşıyoruz. Hem şaşkınız hem de çok mutluyuz. Hayvanlarımız bizim için çok kıymetli." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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