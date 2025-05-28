Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Teksüt Bandırmaspor'un "60 yıllık" Süper Lig hayali

        MİRAÇ KAYA / SERGEN SEZGİN - Teksüt Bandırmaspor, 60 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmek için 29 Mayıs'ta Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Trendyol 1. Lig play-off finalinde karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:15 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teksüt Bandırmaspor'un "60 yıllık" Süper Lig hayali
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MİRAÇ KAYA / SERGEN SEZGİN - Teksüt Bandırmaspor, 60 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmek için 29 Mayıs'ta Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Trendyol 1. Lig play-off finalinde karşılaşacak.

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki amatör kulübün 1965 yılında birleşmesiyle bordo-beyaz renkleriyle "Balıkesir Bandırma" adıyla kurulan kulüp, yıllarca Türk futbolunun çeşitli liglerinde mücadele etti.

        Bağlı olduğu şehrin takımından önce profesyonel liglere katılan ilk ilçe ekibi olarak da bilinen Bandırmaspor, inişli çıkışlı grafiğiyle yıllarca alt liglerden yukarılara çıkmaya çalıştı.

        - Final yolculuğu

        Son olarak 1. Lig'in 2021-22 sezonunu 3'ncü sırada tamamlayarak play-off oynayan Teksüt Bandırmaspor, buradan final serisine kadar yükseldi ancak Kocaeli'de oynanan maçta İstanbulspor'a 2-1 kaybederek tarih yazma fırsatını kaçırdı.

        - Süper Lig'e son yolcu

        Bandırma temsilcisi 2024-25 sezonunda aldığı başarılı sonuçlarla ligi 64 puanla dördüncü sırada tamamlayan Bandırmaspor, play-off birinci turda Erzurumspor FK ile eşleşti.

        Erzurumspor FK'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükselen bordo-beyazlı ekip, Geosis Boluspor'un rakibi oldu.

        Geosis Boluspor'u ilk maçta 4-1, ikinci maçta da 1-0 yenen Bandırma temsilcisi adını finale yazdırmayı başardı.

        Teksüt Bandırmaspor, finalde karşılaşacağı Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü normal sezondaki iki karşılaşmada da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

        Bordo-beyazlı takım, 29 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda başlayacak maçta İstanbul temsilcisini yenerek, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig biletini alan son takım olmak istiyor.

        - "12 bin kişiyle maça gideceğiz"

        Teksüt Bandırmaspor taraftarı, 60 yıllık kulübün Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig biletini alan son takım olduğunu görmek için sabırsızlanıyor.

        Kulübün taraftardan sorumlu yöneticisi Uğur Maral, AA muhabirine, "güçlü bir taraftar grubuyla final maçına gideceklerini" anlattı.

        Maral, şöyle devam etti:

        "Kontenjanımız olan 12 bin kişi ile maça gideceğiz. Maça 70-80 otobüs gideceğimizi düşünüyorum. Kendi araçları ve şehir dışından gelecek olan taraftarlarımızın çok yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. İnşallah camiamızın yüzünün güldüğü, hepimizin mutlu ayrılacağı bir maç olsun istiyoruz. İnşallah gülen taraf Bandırmasporumuz olur."

        - "Herkesi Bandırmaspor'u desteğe davet ediyorum"

        Bandırmaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Özgün Eren, 60 yılın ardından Süper Lig'e çıkma fırsatı yakalamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

        Final maçı için hazırlıkların sürdüğünü belirten Eren, şöyle konuştu:

        "Gece gündüz uyumuyoruz, biraz daha sabredeceğiz. Sonunda Süper Lig'i görüp hep birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda kupayı kaldıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Maç için bilet almayan taraftarlarımızın bir an önce biletlerini almasını istiyorum. Şimdiden tüm şehrimize Süper Lig hayırlı olsun. Herkesi Bandırmaspor'u desteğe davet ediyorum. Bizim için Bandırmaspor'un yeri ayrıdır. Bandırmaspor'u destekleyenlerin de bizde yeri ayrı olacaktır."

        Teksüt Bandırmaspor taraftarı Ali Çakıroğlu da Bandırmaspor temsilcisini şampiyon yapmak için Sakarya'ya adeta akın edeceklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        İSO 500’de EYT etkisi
        İSO 500’de EYT etkisi
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Borsada bir manipülasyon operasyonu daha
        Borsada bir manipülasyon operasyonu daha
        11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
        11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
        Putin, Trump'a 'ihanet' mi etti?
        Putin, Trump'a 'ihanet' mi etti?
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de dezavantajlı gruplara yönelik protokol imzalandı
        Balıkesir'de dezavantajlı gruplara yönelik protokol imzalandı
        Balıkesir HAYKOOP Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Balıkesir HAYKOOP Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Balıkesir'de gözlük üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de gözlük üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Ayvalık Maden Adası'nda mahsur kalan 27 kişi sahil güvenlik ekiplerince kur...
        Ayvalık Maden Adası'nda mahsur kalan 27 kişi sahil güvenlik ekiplerince kur...
        Balıkesir'de sulama göletinde erkek cesedi bulundu
        Balıkesir'de sulama göletinde erkek cesedi bulundu
        Manyas'ta bu yıl 98 bin dekar alana çeltik ekildi
        Manyas'ta bu yıl 98 bin dekar alana çeltik ekildi