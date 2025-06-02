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        Balıkesir'de "GastroFest Ayvalık" sona erdi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen GastroFest Ayvalık, sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:30
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        Balıkesir'de "GastroFest Ayvalık" sona erdi
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen GastroFest Ayvalık, sona erdi.

        Ayvalık Belediyesinin ev sahipliğinde, Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen festival, üç gün boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

        Zengin programı ve renkli etkinlikleriyle dikkati çeken festivalde, katılımcılar hem farklı lezzetlerin tadına baktı hem de yöresel ürünleri yakından tanıma fırsatı buldu.

        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, katılımcılardan ve bölge halkından olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, "GastroFest Ayvalık'ın geleneksel hale getirilmesi ve gelecek kuşaklara bir kültürel miras olarak aktarılması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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