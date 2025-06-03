Manyaslı karateciler Balkan Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

30 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Karadağ’ın Bar kentinde düzenlenen 29. Balkan Karate Şampiyonası’nda, Manyas Spor Karate Kulübü sporcuları Türkiye Milli Takımı adına önemli başarılara imza attı. Turnuvaya beş sporcu ve iki antrenörle katılan kulüp, milli takım ümit oldu.

13 ülkeden 1895 sporcunun yer aldığı zorlu organizasyonda, Zonguldak’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda birinci olan Özen Egemen Efe Er, 11 Yaş Erkek Kata dalında 6. tur sonunda finale yükseldi. Geçtiğimiz yıl aynı rakibine karşı finalde 3-2 kaybeden Egemen, bu yıl da üstün mücadelesine rağmen yine 2.’likle yetinmek zorunda kaldı.

11 Yaş Kızlar 40 kg kategorisinde yarışan Ceydanur Mira Ören ise ilk turda Karadağlı rakibini 3-2, ikinci turda Hırvat rakibini 2-0, üçüncü turda Türk rakibini 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde bir başka Türk sporcuya hakem kararıyla mağlup olan Ören, bronz madalya maçında Hırvat rakibini 3-2 mağlup ederek Balkan üçüncüsü oldu.

Henüz 8 yaşında olmasına rağmen turnuvada dikkati çeken performansıyla beğeni toplayan Abdullah Şimşek, 12 Yaş Erkekler 37 kg’da mücadele eden İbrahim Beşir Efe Er ve 13 Yaş Erkekler 40 kg’da yarışan Barış Orak da başarılı maçlar çıkardı.