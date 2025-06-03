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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 19:02 Güncelleme: 03.06.2025 - 19:02
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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Dursunbey ilçesi Adaören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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