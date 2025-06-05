Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 00:48 Güncelleme: 05.06.2025 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

        İsa Aydın (53) idaresindeki 10 AOR 666 plakalı motosiklet, Balıkesir-Savaştepe kara yolunun Karacalar Mahallesi Tütünlük yol ayrımında Murat Ç. (28) yönetimindeki 16 H 1685 plakalı traktörle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Aydın, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesine oradan da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Aydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bir süre tek yönden ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'e soruşturma
        Özgür Özel'e soruşturma
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de
        İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Hakkari'de midibüs devrildi: 12 asker yaralı
        Hakkari'de midibüs devrildi: 12 asker yaralı
        Donald Trump Putin ile görüştü
        Donald Trump Putin ile görüştü
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Van Spor şampiyonluğu kutladı!
        Van Spor şampiyonluğu kutladı!
        Marmaray'daki kavga hakkında mahkemeden karar
        Marmaray'daki kavga hakkında mahkemeden karar
        Romantik tatil pozları
        Romantik tatil pozları
        Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
        Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
        Papara'dan hesaplara bloke
        Papara'dan hesaplara bloke
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Tekne romantizmi
        Tekne romantizmi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de inşaat alanında sıkışan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı
        Balıkesir'de inşaat alanında sıkışan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı
        Balıkesir'deki operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Balıkesir'deki operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Edremit'te 3 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Edremit'te 3 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Balıkesir Valiliğinden bir lisenin çiçek hastalığı sebebiyle tatil edildiği...
        Balıkesir Valiliğinden bir lisenin çiçek hastalığı sebebiyle tatil edildiği...
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        Balıkesir'de orman yangını
        Balıkesir'de orman yangını