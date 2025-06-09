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        Edremit Körfezi'nde bayram tatilinden dönenler yoğunluk oluşturdu

        Kurban Bayramı tatilini Edremit Körfezi'nde geçirenlerin dönüş yolculuğu, kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 14:54 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:59
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        Edremit Körfezi'nde bayram tatilinden dönenler yoğunluk oluşturdu
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        Kurban Bayramı tatilini Edremit Körfezi'nde geçirenlerin dönüş yolculuğu, kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

        Bayramın 4'üncü gününde Edremit Körfezi'nden dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler, Çanakkale-Edremit kara yolunun Bursa, İstanbul, İzmir ve Antalya yönünde araç kuyrukları oluşturdu.

        Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, yoğunluğun bulunduğu bölgelerde önlem aldı.

        İda Park, Kadıköy, Akçay, Lukoil, Güre, Altınoluk kavşaklarında trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak için çaba gösterdi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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