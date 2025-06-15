Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Kazdağları'nda "Baba-Çocuk Doğa Kampı" düzenlendi

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla Kazdağları'nda "Baba-Çocuk Doğa Kampı" etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazdağları'nda "Baba-Çocuk Doğa Kampı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla Kazdağları'nda "Baba-Çocuk Doğa Kampı" etkinliği gerçekleştirdi.

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen kampta, babalar ve çocuklar, doğayla iç içe, eğlenceli anlar yaşadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, Kazdağları'nın 800 rakımlı Tozlu Yaylası'nda kurulan kampta, katılımcılar doğa yürüyüşleri yaptı ve çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.

        Halat çekme, çuval yarışı ve doğada yön bulma (oryantiring) yarışlarında ter döken babalar ve çocuklar, kuş gözlemleri gibi aktivitelerle de doğayı daha yakından tanıma fırsatı buldu.

        Kamp ateşi etrafında bir araya gelen katılımcılar, keyifli sohbetler eşliğinde zaman geçirdi.

        Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, AA muhabirine, 2025 yılının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

        Tüm babaların gününü kutlayan Odabaş, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, Türkiye'nin en güzide noktalarından biri olan Kazdağları'nda coğrafi güzelliğin içerisinde Babalar Günü'nü kutlamak üzere iki gün boyunca çeşitli faaliyetlerde bulundu." dedi.

        Çanakkale'den kampa katılan İsmail Çalışkan ise çocuğuyla doğada vakit geçirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Bursa'dan babasıyla kampa katılan Miray Sena Murat da etkinlikte yer aldığı yarışmada birinci olduğunu aktararak, "Babalar Günü'nde hediye olarak birinciliğimi babama hediye ettim. Çok eğlenceli, güzel geçiyor zamanımız. Şimdi uçurtma etkinliğimiz olacak. Çok eğleniyorum. Etkinlikler gayet güzeldi. Halat çekmeyi çok yapamadım ama çuval yarışında fark attım." ifadesini kullandı.

        Babasıyla Kazdağları'ndaki kampa katılan Ayşe Mine Arslankurt ise doğayla iç içe babasıyla güzel vakit geçirdiğini anlatarak, "Böcekler, hayvanlar görüyoruz. Çok güzel." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de iş makinesini temizlerken elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Balıkesir'de iş makinesini temizlerken elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Burhaniye'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Burhaniye'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de biçerdöverle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de biçerdöverle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Balıkesirspor'da Ertekin'e veda
        Balıkesirspor'da Ertekin'e veda
        Ferdi Zeyrek'in resmi Altıeylül ilçesindeki okulun duvarına çizildi
        Ferdi Zeyrek'in resmi Altıeylül ilçesindeki okulun duvarına çizildi
        Balıkesir'de yenilenen sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi açıldı
        Balıkesir'de yenilenen sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi açıldı