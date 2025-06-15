Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Yangına, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 helikopter, 2 uçak, 1 dozer, 1 greyder ve 100 personel ile müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Kızılgür Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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