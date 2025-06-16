Gönen'de 31. Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri yarın düzenlenecek

Gönen Güreş Ağası Hüseyin Eroğlu da güreşseverleri er meydanına davet etti.

Tertip Komitesi, gelenekselleşen bu güreş şölenini daha da özel kılmak adına tüm seyircilere ikram hazırladı. Güreşleri izlemeye gelenlere kavurmalı pilav, ayran ve tatlı ikramı yapılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla gerçekleşen 31. Gönen Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği takviminde de yer alıyor.

Güreşlere, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Enes Doğan, Ertuğrul Dağdeviren ve Fatih Atlı gibi tanınmış başpehlivanlar katılacak. Toplamda 32 başpehlivanın mücadele edeceği organizasyon, güreşseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Gönen Belediyesi Er Meydanı'nda düzenlenecek organizasyonda, ülkenin dört bir yanından gelen başpehlivanlar güreşecek.

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