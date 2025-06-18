Balıkesir'de iki ikamette çıkan yangın söndürüldü

İtfaiyenin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen bir bebek, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edremit Turhanbey Mahallesi 16001. Sokak'taki 3 katlı binanın 1. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın alınmasının ardından adrese gelen Edremit Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçelerinde çıkan ikamet yangınları, itfaiye tarafından söndürüldü.

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