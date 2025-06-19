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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:00 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:00
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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        İlçeye bağlı kırsal Sarıfakılar Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri

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