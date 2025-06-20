Balıkesir'de ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Cebeci Mahallesi Sazkanal Sokak'taki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Evde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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