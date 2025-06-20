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        Balıkesir'de ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 09:27 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:27
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        Balıkesir'de ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Cebeci Mahallesi Sazkanal Sokak'taki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

        Evde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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