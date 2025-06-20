Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı

Yangınlar, 43 arazöz, 13 su ikmal aracı, 15 ilk müdahale aracı, 12 hizmet aracı, 2 helikopter, 2 uçak, 4 dozer, 3 grayder, 3 treyler, diğer kurumlardan gelen 16 araç ve 350 personelle yürütülen çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sarıfakılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın ile Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesi Yeniköy Mahallesi arasında yer alan kırsal bölgedeki orman yangınını söndürme çalışmaları gece saatlerinde de devam etti.

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