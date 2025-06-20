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        Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün çıkan 2 orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 09:52 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:52
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün çıkan 2 orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        Dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sarıfakılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın ile Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesi Yeniköy Mahallesi arasında yer alan kırsal bölgedeki orman yangınını söndürme çalışmaları gece saatlerinde de devam etti.

        Yangınlar, 43 arazöz, 13 su ikmal aracı, 15 ilk müdahale aracı, 12 hizmet aracı, 2 helikopter, 2 uçak, 4 dozer, 3 grayder, 3 treyler, diğer kurumlardan gelen 16 araç ve 350 personelle yürütülen çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Yangınlara ilişkin gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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