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        Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 10:15 Güncelleme: 22.06.2025 - 10:15
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        Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        İlçeye bağlı kırsal Şeremetler Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ormanlık alana doğru ilerleyen alevler, ağaçlara ulaşmadan durduruldu.

        Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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