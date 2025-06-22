Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı kırsal Şeremetler Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ormanlık alana doğru ilerleyen alevler, ağaçlara ulaşmadan durduruldu.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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