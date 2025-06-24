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        Balıkesir'de park halindeki araç yandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 09:04 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:04
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        Balıkesir'de park halindeki araç yandı
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        Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        M.Ö'ye (54) ait 10 APS 291 plakalı otomobil, Minnetler Mahallesi'nde park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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