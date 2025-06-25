Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ilçeye veda etti

Kaymakam Yeşil’i uğurlamaya Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, cumhuriyet savcıları, hakimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Veda konuşmasında helallik isteyen Kaymakam Yeşil, “Unutmayın, Elazığ’da bir kardeşiniz, dostunuz, ağabeyiniz var. Yolunuz düşerse beklerim, hatta yolunuzu Elazığ’a düşürmeye bakın, beni çok mutlu edersiniz.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki yıldır Manyas Kaymakamlığı görevini sürdüren Yeşil, ilçeden ayrılmadan önce mesai arkadaşları, muhtarlar ve vatandaşlarla vedalaştı.

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