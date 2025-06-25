Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ilçeye veda etti

        –Mülki İdare Amirleri kararnamesiyle Elazığ'ın Arıcak ilçesine atanan Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, görev yaptığı ilçeden ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:29 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ilçeye veda etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Mülki İdare Amirleri kararnamesiyle Elazığ'ın Arıcak ilçesine atanan Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, görev yaptığı ilçeden ayrıldı.

        Yaklaşık iki yıldır Manyas Kaymakamlığı görevini sürdüren Yeşil, ilçeden ayrılmadan önce mesai arkadaşları, muhtarlar ve vatandaşlarla vedalaştı.

        Veda konuşmasında helallik isteyen Kaymakam Yeşil, “Unutmayın, Elazığ’da bir kardeşiniz, dostunuz, ağabeyiniz var. Yolunuz düşerse beklerim, hatta yolunuzu Elazığ’a düşürmeye bakın, beni çok mutlu edersiniz.” ifadelerini kullandı.

        Kaymakam Yeşil’i uğurlamaya Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, cumhuriyet savcıları, hakimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Manyas Kaymakamlığına, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş vekâlet edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de kabuklu su ürünleri yetiştiriciliğinde kapasite gelişimi için...
        Balıkesir'de kabuklu su ürünleri yetiştiriciliğinde kapasite gelişimi için...
        Balıkesir'de şehit ve gazi çocukları yararına kermes
        Balıkesir'de şehit ve gazi çocukları yararına kermes
        Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Balıkesir'de park halindeki araç yandı
        Balıkesir'de park halindeki araç yandı
        Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'ne yeni müdür atandı
        Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'ne yeni müdür atandı