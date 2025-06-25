Manyas'ta ıhlamur hasadı başladı

Vatandaşların ıhlamur toplayabilmek için o mahallede ikamet etmeleri ve Orman İşletme Şefliğinden izin belgesi almaları gerektiği, aksi halde ceza uygulandığı açıklandı.

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