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        Manyas'ta ıhlamur hasadı başladı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde ıhlamur hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:29
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        Manyas'ta ıhlamur hasadı başladı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde ıhlamur hasadı başladı.

        Manyas Orman İşletme sahası içerisinde bulunan Yayla, İrşadiye, Boğazpınar, Eskimanyas ve Peynirkuyu mahallelerinde toplam 10 ton ıhlamur rekoltesi bekleniyor.

        Vatandaşların ıhlamur toplayabilmek için o mahallede ikamet etmeleri ve Orman İşletme Şefliğinden izin belgesi almaları gerektiği, aksi halde ceza uygulandığı açıklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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