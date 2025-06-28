Savaştepe'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, söndürüldü.
Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, söndürüldü.
İlçeye bağlı Sarıbeyler Mahallesi Karşıyaka mevkiindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.