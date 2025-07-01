Balıkesir'de 18 firari hükümlü yakalandı

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 37 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 18 firari hükümlü yakalandı.

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