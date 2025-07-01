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        Balıkesir'de 18 firari hükümlü yakalandı

        Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 18 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:52 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:52
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        Balıkesir'de 18 firari hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 18 firari hükümlü yakalandı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 37 şüpheli yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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