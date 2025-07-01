Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Balıkesir'deuyuşturucuyla mücadele kapsamında polis tarafından yapılan operasyonlarda 3 zanlı tutuklandı.
Balıkesir'deuyuşturucuyla mücadele kapsamında polis tarafından yapılan operasyonlarda 3 zanlı tutuklandı.
Polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramada ise 41 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.