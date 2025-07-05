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        Balıkesir'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Havran ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 09:15 Güncelleme: 05.07.2025 - 09:15
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        Balıkesir'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

        Çakırdere Mahallesi'nde tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 3 araç, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 araç ve bir köy tankeri sevk edildi.

        Ekiplerin ortak çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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