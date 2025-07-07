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        Balıkesir'de polis memurunu bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:57 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:57
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        Balıkesir'de polis memurunu bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı
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        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 1. Sakarya Mahallesi Kıyı Sokak'taki bir olayla ilgili sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine adrese gitti.

        Adreste yaşadığı tespit edilen B.Ç, çıkan arbedede 1 polis memurunu bıçakla yaraladı.

        Sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şüpheli, bölgeye sevk edilen polis ekibi ve özel hareket timlerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

        Şüphelinin şizofreni hastası olduğu iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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