Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Kürendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, 4 helikopter, 4 uçak, 15 arazöz ve büyükşehir belediyesine ait araçlarla yangına müdahale ediyor.
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