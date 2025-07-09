Edremit'te sanayi esnafı, geleneksel hayır yemeği düzenledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sanayi esnafı tarafından 19 yıl önce başlanan hayır yemeğinin bu yıl 16'ncısı gerçekleştirildi.

Sanayi esnafları tarafından 16 yıldır düzenli bir şekilde yapılarak geleneksel hale getirilen hayır etkinliği bu yıl 16'ncı kez düzenlendi.

Küçük Sanayi Sitesi'nde düzenlenen etkinlik, her yıl olduğu gibi bu sene de yoğun katılımla gerçekleşti.

Sanayi esnafı bir araya gelerek imece usulüyle aldıkları malzemelerle yaptıkları et, nohut, pilav ve ayran ile hayırlarını gerçekleştirdi.

Dualarla başlayan etkinlik hakkında gazetecilere bilgi veren esnaf Mustafa Olcay, bu etkinliğin sanayi esnafları arasında birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Esnaf Mustafa Kırar ise etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye meclis üyeleri, esnaf oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.