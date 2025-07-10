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        Balıkesir'de bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 21:10 Güncelleme: 10.07.2025 - 21:12
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        Balıkesir'de bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde otomobilin bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        G.N. idaresindeki 34 MRK 687 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi'nde Zübeyde Hanım Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle yaralanan sürücüye ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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