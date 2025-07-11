AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un annesi toprağa verildi

Cenaze törenine, Ok'un yakınları, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç'un yanı sıra önceki dönem milletvekilleri ve belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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