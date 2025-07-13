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        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Gönen'de yapıldı

        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:05 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:05
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        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Gönen'de yapıldı
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        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlendi.

        Şakir Şenkalaycı MX Parkuru, 133 sporcunun katıldığı Türkiye Motokros Şampiyonası'na sahipliği yaptı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gönen Belediyesinin destekleriyle Şakir Şenkalaycı Motosiklet Spor Kulübü (SS100) tarafından düzenlenen şampiyona, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirildi.

        Motokros ve adrenalin tutkunları sıcak havaya rağmen iki gün süren yarışları ilgiyle izledi.

        Her yaştan sporcular, MX, MX1, MX2, MX125, senior, veteran, kadınlar, 50 mini, 50cc, E-50, 65 cc ve 85 cc olmak üzere farklı kategorilerde kıyasıya mücadele ederek ödül kürsüsüne çıktı.

        Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Yardımcısı Ogün Baysan, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Emniyet Müdürü Aydın Zeybek tarafından sporculara kupaları takdim edildi.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Yardımcısı Ogün Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışçıların Gönen parkurunu çok sevdiğini söyledi.

        Yarışların kazasız sona erdiğini belirten Baysan, "Çok güzel geçti, şampiyonlarını belirleyen takımlar oldu. Bundan sonra da inşallah başkanımızdan söz aldık. Parkuru daha da iyileştirerek başka yere taşıyacağız. Federasyonumuzun aktiviteleri burada artarak devam edecek." diye konuştu.

        Milli sporcu Şakir Şenkalaycı ise şampiyonaya destek veren herkese teşekkür etti.

        Şenkalaycı, seyir zevki güzel müthiş bir organizasyona imza attıklarını sözlerine ekledi.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarında dereceye giren sporcular şöyle:

        MX1 Sınıfı: 1. Mustafa Çetin, 2. Beytullah Gurur, 3. Celil Adıberi

        MX2 Sınıfı 1. Ata Yağız Kuzu, 2. Mehmet Yiğit Kara, 3. Burak Arlı

        MX125 Sınıfı: 1. Efe Okur, 2. Hasan Hüseyin Baş, 3. Mehmet Emin Hıd

        MX Sınıfı: 1. Alexandr Kurashev, 2. Batuhan Demiryol, 3. Eray Esentürk

        65 CC Sınıfı: 1. Aslan Osmanpaşaoğlu, 2. Yağız Kaya, 3. Cem Haliloğlu

        85 CC Sınıfı: 1. Berat Destan Şenkalaycı, 2. Berkay Sarı, 3. Uluç Taşöz

        Elektrik Mini Sınıf: 1. Ömer Kudu, 2. Yusuf Başterzi, 3. Mercan Akaçık

        50 CC Sınıf: 1. Alparslan Kelsoy, 2. Yiğit Alp Karabatak, 3. Efe Doğan

        50 Mini: 1. Kaan Şişman, 2. Poyraz Kalender, 3. Göktürk Tezcan

        Kadınlar: 1. Selen Tınaz, 2. Irmak Yıldırım, 3. Ecem Çelik

        Seniör Sınıfı: 1. Şakir Şenkalaycı, 2. Cüneyt Öztürk, 3. Volkan Özgür

        Veteran Sınıfı: 1. Fehmi Teker, 2. İzzet Sezgin, 3. Mustafa Doğanay

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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