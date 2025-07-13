Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Gönen'de yapıldı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlendi.

Şakir Şenkalaycı MX Parkuru, 133 sporcunun katıldığı Türkiye Motokros Şampiyonası'na sahipliği yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gönen Belediyesinin destekleriyle Şakir Şenkalaycı Motosiklet Spor Kulübü (SS100) tarafından düzenlenen şampiyona, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirildi.

Motokros ve adrenalin tutkunları sıcak havaya rağmen iki gün süren yarışları ilgiyle izledi.

Her yaştan sporcular, MX, MX1, MX2, MX125, senior, veteran, kadınlar, 50 mini, 50cc, E-50, 65 cc ve 85 cc olmak üzere farklı kategorilerde kıyasıya mücadele ederek ödül kürsüsüne çıktı.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Yardımcısı Ogün Baysan, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Emniyet Müdürü Aydın Zeybek tarafından sporculara kupaları takdim edildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Yardımcısı Ogün Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışçıların Gönen parkurunu çok sevdiğini söyledi.

Yarışların kazasız sona erdiğini belirten Baysan, "Çok güzel geçti, şampiyonlarını belirleyen takımlar oldu. Bundan sonra da inşallah başkanımızdan söz aldık. Parkuru daha da iyileştirerek başka yere taşıyacağız. Federasyonumuzun aktiviteleri burada artarak devam edecek." diye konuştu. Milli sporcu Şakir Şenkalaycı ise şampiyonaya destek veren herkese teşekkür etti. Şenkalaycı, seyir zevki güzel müthiş bir organizasyona imza attıklarını sözlerine ekledi. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarında dereceye giren sporcular şöyle: MX1 Sınıfı: 1. Mustafa Çetin, 2. Beytullah Gurur, 3. Celil Adıberi MX2 Sınıfı 1. Ata Yağız Kuzu, 2. Mehmet Yiğit Kara, 3. Burak Arlı MX125 Sınıfı: 1. Efe Okur, 2. Hasan Hüseyin Baş, 3. Mehmet Emin Hıd MX Sınıfı: 1. Alexandr Kurashev, 2. Batuhan Demiryol, 3. Eray Esentürk 65 CC Sınıfı: 1. Aslan Osmanpaşaoğlu, 2. Yağız Kaya, 3. Cem Haliloğlu