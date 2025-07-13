Balıkesir'de yumurta üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde faaliyet gösteren yumurta üretim tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde faaliyet gösteren yumurta üretim tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğucak mevkisindeki yumurta üretim tesisinin kuluçka bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kuluçka bölümünün boş olması nedeniyle hayvan telefinin de yaşanmadığı öğrenildi.
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