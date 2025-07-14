Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, helikopter ve 2 uçağın da desteğiyle kontrol altına alındı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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