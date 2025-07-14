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        Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 17:55 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:55
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        Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Dursunbey Anadolu İmamhatip Yatılı Okulu yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangın, helikopter ve 2 uçağın da desteğiyle kontrol altına alındı.

        Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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