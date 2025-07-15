Gömeç'te meydana gelen anız yangını söndürüldü
–Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Kozaklı Tarım fabrikası arkasında çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri, fabrika çalışanları ve vatandaşların müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan söndürüldü.
Giriş: 15.07.2025 - 14:54 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:54
–Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Kozaklı Tarım fabrikası arkasında çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri, fabrika çalışanları ve vatandaşların müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan söndürüldü.
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